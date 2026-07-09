Зеленський відверто відповів, чи є тема України знову у фокусі Трампа

Володимир Зеленський висловився щодо того, чи є тематика України знову у фокусі президента США Дональда Трампа. Зокрема, це стосується й виробництва ракет до комплексів Patriot.

Про це президент України сказав у відповідь на питання журналістів 24 Каналу.

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Чи став Трамп прихильнішим до України після саміту НАТО?

Володимир Зеленський подякував Туреччині, США та іншим союзникам за запрошення на саміт НАТО в Анкару. За словами президента, захід був добрим та дуже результативним.

Результативною стала й наша зустріч із президентом Трампом. Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot (ракет до ЗРК, – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Він також зауважив, що українська та американська делегації проговорили всі необхідні деталі партнерства. А Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що нині виробляти ракети до Patriot у світі можуть 2 – 3 країни через те, що у технологічному плані інші держави не готові.

"Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити (виготовляти ракети PAC-3 за ліцензією, – 24 Канал). І тепер треба, щоб уже після нашої домовленості з президентом Трампом, щоб наші групи, наші дипломати, міністерство закордонних справ, міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимося, раніше зможемо виробляти Patriot (ракети, – 24 Канал)", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що президент Дональд Трамп став прихильнішим до України. Це сталося на тлі успішних "далекобійних санкцій" України по російських нафтових об'єктах.