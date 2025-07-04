"Гарні проєкти": у Зеленського заінтригували результатами візиту до Данії

Володимир Зеленський 3 липня відвідав Данію з нагоди офіційної церемонії відкриття її головування у Раді ЄС. В Офісі президента розповіли деякі деталі цього візиту.

Там заінтригували результатами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОП Андрія Єрмака.

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Україна та Данія планує "гарні проєкти"

Єрмак назвав візит Зеленського продуктивним.

Українська команда зустрілася із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Багато про євроінтеграцію та оборону говорили. Деякі речі поки озвучувати не можна, але гарні проєкти плануємо,

– заявив голова Офісу президента.

До слова, Володимир Зеленський також мав зустріч із королем Фредеріком X.

Вони обговорили патронат над постраждалими від війни областями, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів.

Український президент також запропонував компаніям Данії стати частиною спільних проєктів із протезування та реабілітації.