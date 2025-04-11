Зеленський відвідав місце удару по дитячому майданчику у Кривому Розі та вшанував пам'ять жертв

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, відвідав дитячий майданчик у Кривому Розі, по якому росіяни завдали удару балістичною ракетою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента та керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Вони показали відповідні фото.

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Що відомо про візит Зеленського

Український президент спільно з керівником ОВА Сергієм Лисаком приїхали на місце ракетної атаки та в пам'ять про загиблих запалили лампадки і принесли іграшки. Разом вони оглянули обсяги пошкоджень на місці удару.

Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор,

– написав Володимир Зеленський.

У Кривому Розі президент вшанував пам'ять загиблих / Фото Дніпропетровської ОВА

Також Володимир Зеленський і Сергій Лисак обговорили підтримку місцевих та додаткові потреби.

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"Найпріоритетніше, й це очевидно, – посилення захисту неба. Аби зберегти майбутнє. Вдячний Главі держави та його команді за ті кроки, які вони роблять для цього. За те, що поруч із Дніпропетровщиною у такий болючий час", – написав керівник ОВА.

Нагадаємо, загалом внаслідок цинічної атаки по центру житлового мікрорайону міста Кривий Ріг загинуло 20 осіб, серед яких – 9 дітей. Також відомо про 75 постраждалих, з яких 37 перебувають у медичних установах області.