На таких патріотах тримається оборона, – Зеленський відвідав передову і нагородив бійців

9 червня 2021 , 19:13
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський поїхав із робочим візитом на Донбас. Він поспілкувався із військовими на передовій і вручив їм державні нагороди і подарунки.

Президент побував у безпосередній близкості до ворога: на позиціях українських захисників за 700 метрів від бойовиків.

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Зеленський на передовій 

Президент України минулого разу був із робочою поїздкою на Донбасі наприкінці квітня. Він відзначив, що ситуація дещо покращала: кількість обстрілів зменшилася. Це фіксують і військові. 

Щодо мети поїздки Зеленський зазначив: важливо чути інформацію з фронту безпосередньо від захисників. І важливо особисто їм повідомляти про те, що влада робить для припинення вогню. 

У твітері Зеленський написав, що бачить у бійцях повне розуміння і впевненість.

Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу в наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона,
– написав Зеленський.

Зеленський відвідав бійців на передовій і роздав нагороди / Фото Офісу Президента

 

Автор: Вероніка Климська