Зеленський відвідав поранених воїнів: нагородив медиків інституту Шалімова, які рятують їм життя

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. Там він поспілкувався з медиками та українськими воїнами, які проходять лікування.

Глава держави навідався до медичної установи у п'ятницю, 3 червня. Володимир Зеленський привітав працівників закладу з 50-річчям інституту й подякував їм за шлях, який вони пройшли за ці роки.

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Президент висловив подяку лікарям за їхню щоденну працю та врятовані життя пацієнтів.

Дякую вам за великий шлях, який ви пройшли за ці 50 років. На кожному кроці цього шляху ви зберігаєте життя багатьох людей,

– сказав Зеленський.

Також президент оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм.

Глава держави поспілкувався з військовими

Під час візиту до установи Володимир Зеленський поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які зазнали поранень у боях із російськими окупантами та нині лікуються в інституті. Глава держави подякував воїнам за їхні подвиги та побажав якнайшвидшого одужання.



Зеленський провідав поранених військових / Фото Офіс Президента

Працівникам закладу вручили нагороди

Президент вручив державні нагороди та надав почесне звання "Заслужений лікар України" працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії.

Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас,

– сказав президент.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова Був заснований 30 травня 1972 року як Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Щороку в медичній установі виконують понад 7,5 тисяч оперативних втручань. З перших днів війни на Донбасі у 2014 році працівники інституту приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За 8 років фахівці закладу надали допомогу понад 2 тисячам військовослужбовців, третина з яких травмувалися під час захисту Батьківщини.

Окупанти вбивають медиків та нищать лікарні

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький розповів, що від 24 лютого росіяни вбили щонайменше 11 медиків, ще 46 зазнали поранення.

Окрім цього, "асвабадієтєлі" знищили вже понад 100 медичних закладів в Україні. Ще 627 – пошкодили.

Також окупанти зруйнували 27 аптек, ще 396 – зазнали пошкоджень.

Схожих втрат за 3 місяці не було навіть у Другу світову війну.

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