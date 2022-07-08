Зеленський у Дніпрі відвідав поранених захисників у лікарні Мечникова: емоційні фото

Емоційні фото із візиту Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі.

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Лікарня Мечникова в Дніпрі – це перше відносно безпечне місце, куди потрапляють важкопоранені захисники України з зони бойових дій. Тут вони отримують першу допомогу, а дехто – другий шанс на життя. Лікарі, які працюють у медзакладі, допомагають постраждалим нонстоп, а палати забиті українськими військовими.



Зеленський поспілкувався із пораненими військовими / Фото телеграм Володимира Зеленського

Сьогодні, 8 липня, лікарню відвідав Володимир Зеленський. Він розповів, що подякував медикам за цілодобову працю та врятовані життя. Президент зазначив, що результат їхньої роботи викликає почуття гордості за те, що в нашій державі є такі великі люди.

Також президент поспілкувався із пораненими бійцями та передав пораненим військовим державні нагороди.

Побажав пораненим захисникам найшвидшого одужання. Наші люди викликають захоплення і почуття великої гордості. Усі вони – герої,

– написав він.

Візит Володимира Зеленського у лікарню Мечникова / Фото телеграм Володимира Зеленського

Главі держави розповіли, що станом на 6 липня 2022 року в лікарні було зареєстровано: 3 791 звернення поранених, травмованих військових і цивільних із зони бойових дій, зокрема внутрішньо переміщених осіб. З них 3 014 звернення від військових (79,5%).

Проліковано 3 362 особи. Померло 169 осіб – це пацієнти, які надходили у вкрай важкому та критичному стані, з пораненнями та ушкодженнями, несумісними з життям.

Зеленський у Дніпрі: коротко

У Дніпрі Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань оперативної обстановки на Дніпропетровщині.

Володимиру Зеленському доповіли, що внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 313 житлових будинків, розбито 25 шкіл, садочків і центрів позашкільної освіти, вісім лікарень.

Глава держави ознайомився з роботою логістичного центру з комплектування наборів гуманітарної допомоги й побачив, як налагоджене функціонування цього важливого пункту.

Також Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, подякував їм за службу та вручив військовим державні нагороди.

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