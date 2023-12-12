Зеленський – у США, на Бєлгородщині – "ворожі цілі": хронологія 657 дня війни

Українська армія крок за кроком наближає нас до перемоги, знищуючи ворога, та не дає йому захопити нові території. Водночас окупанти, попри втрати, намагаються йти вперед, але успіху не мають.

Вівторок, 12 грудня, – це уже 657 доба від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Про найважливіше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія атакувала Київ балістикою, ЗСУ взяли під контроль острів: хронологія 656 дня війни