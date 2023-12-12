Зеленський – у США, на Бєлгородщині – "ворожі цілі": хронологія 657 дня війни
Українська армія крок за кроком наближає нас до перемоги, знищуючи ворога, та не дає йому захопити нові території. Водночас окупанти, попри втрати, намагаються йти вперед, але успіху не мають.
Вівторок, 12 грудня, – це уже 657 доба від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Про найважливіше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росія атакувала Київ балістикою, ЗСУ взяли під контроль острів: хронологія 656 дня війни
У Генштабі Чехії вважають, що війна з Росією все ж може статися, адже для цього є передумови. Щоправда, зараз вона – малоймовірна. "Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи", – заявив голова Генерального штабу чеської армії Карел Ржека. Близько 04:02 на Харківщині пролунала тривога. Згодом стало відомо про вибухи. Через пів години оголосили відбій. В той самий час неспокійно було на Бєлгородщині в Росії. Губернатор цього регіону заявив про нібито "збиття ворожої цілі" у небі в районі Бессоновки. Він поспішив запевнити, що "постраждалих чи руйнувань немає". Під час виступу в Національному університеті оборони США Володимир Зеленський заявив, що президент Путін переводить російську економіку на військові рейси, а їхній напрямок – це Європа. "Щоб створювати виклики для свободи, як це робив російський цар. Путін повинен програти, і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. І наш меседж має бути чітким і гучним, що Путін повинен програти", – констатував глава нашої держави. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що за останню добу ворог втратив кілька сотень представників особового складу лише в районі Авдіївки під час спроб оточити місто. "Вони продовжують підтягувати резерви, але фіксують випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад. Він змушений знімати шоломи та бронежилети з поранених і мертвих, які йшли попереду цих резервів", – наголошує спікер.
Виступ Зеленського у США
У Генштабі Чехії вважають, що війна з Росією все ж може статися, адже для цього є передумови. Щоправда, зараз вона – малоймовірна.
"Можливо, буде випадок, коли він (Путін, – 24 Канал) скаже: зараз чи ніколи", – заявив голова Генерального штабу чеської армії Карел Ржека.
Близько 04:02 на Харківщині пролунала тривога. Згодом стало відомо про вибухи. Через пів години оголосили відбій.
В той самий час неспокійно було на Бєлгородщині в Росії. Губернатор цього регіону заявив про нібито "збиття ворожої цілі" у небі в районі Бессоновки. Він поспішив запевнити, що "постраждалих чи руйнувань немає".
Під час виступу в Національному університеті оборони США Володимир Зеленський заявив, що президент Путін переводить російську економіку на військові рейси, а їхній напрямок – це Європа.
"Щоб створювати виклики для свободи, як це робив російський цар. Путін повинен програти, і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. І наш меседж має бути чітким і гучним, що Путін повинен програти", – констатував глава нашої держави.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що за останню добу ворог втратив кілька сотень представників особового складу лише в районі Авдіївки під час спроб оточити місто.
"Вони продовжують підтягувати резерви, але фіксують випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад. Він змушений знімати шоломи та бронежилети з поранених і мертвих, які йшли попереду цих резервів", – наголошує спікер.