Зеленський відвідав українських захисників у госпіталі
13 березня 2022 , 16:52Читать новость на русском
Володимир Зеленський 13 березня відвідав українських захисників у госпіталі. Президент поспілкувався з героями й вручив їм нагороди.
Зеленський побажав захисникам сил та якнайшвидшого одужання, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що вони – великі молодці. Український лідер зауважив: "Заради вас і на ваших плечах все це".
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Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога,
– заявив Зеленський.
Зеленський відвідав українських героїв: дивіться відео