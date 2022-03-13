Зеленський відвідав українських захисників у госпіталі

Володимир Зеленський 13 березня відвідав українських захисників у госпіталі. Президент поспілкувався з героями й вручив їм нагороди.

Зеленський побажав захисникам сил та якнайшвидшого одужання, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що вони – великі молодці. Український лідер зауважив: "Заради вас і на ваших плечах все це".

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Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога,

– заявив Зеленський.

Зеленський відвідав українських героїв: дивіться відео