Зеленський відвідав звільнені від окупантів Ірпінь та Стоянку: моторошні кадри

Володимир Зеленський 4 квітня відвідав звільнені від російських військових Ірпінь та Стоянку на Київщині. Він особисто побачив руйнування, які завдала російська армія.

Разом з президентом були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко та інші чиновники. Про це повідомляє 24 канал.

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На кадрах з місця події видно жахливі наслідки російської окупації. Всього лиш за кілька тижнів росіяни знищили все те, над чим трудилися українці. Після захоплення Ірпеня та Стоянки залишилися лише зруйнований міст, покинуті та знищені автомобілі, а також безліч брухту.

Місцеві чиновники розповіли президенту про ситуацію у звільнених населених пунктах.

Зауважимо, перед тим глава держави побував у Бучі. Він закликав іноземних журналістів публікувати фотографії з місця події, адже весь світ має дізнатися про звірства російської армії. Також Зеленський поспілкувався з місцевими мешканцями, яким вдалося вижити.

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