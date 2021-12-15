Зеленський їде у Брюссель: там стартує саміт Східного партнерства

15 грудня 2021 , 09:50
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Президента

Саміт Східного партнерства стартує у Брюсселі 15 грудня. Туди прибуде і Володимир Зеленський. Президент проведе низку зустрічей з керівництвом Євросоюзу та НАТО.

Про робочий візит глави держави до Бельгії повідомляє Офіс Президента. Зеленський 15 – 16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Важливо Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства

Учасники саміту Східного партнерства

Окрім українського лідера, у заході також візьмуть участь

  • президент Європейської ради Шарль Мішель,
  • президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,
  • лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).

Зеленський проведе кілька зустрічей

У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей

  • з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів,
  • керівництвом Європейського Союзу,
  • генеральним секретарем НАТО.
Довідка. Серед основних тем, які обговорюватимуть на саміті Східного партнерства, – зовнішня політика Росії, зокрема щодо України. На саміті планують засудити "дестабілізаційну політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.

Спільна декларація України, Литви, Грузії та Польщі перед самітом

  • Делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства.
  • У заяві мовиться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.
  • Але перед країнами постають нові виклики, з якими необхідно впоратися, аби формат продовжував ефективно виконувати свої завдання.

До речі – Україні вривається терпець щодо вступу в ЄС: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська