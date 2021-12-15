Зеленський їде у Брюссель: там стартує саміт Східного партнерства

Саміт Східного партнерства стартує у Брюсселі 15 грудня. Туди прибуде і Володимир Зеленський. Президент проведе низку зустрічей з керівництвом Євросоюзу та НАТО.

Про робочий візит глави держави до Бельгії повідомляє Офіс Президента. Зеленський 15 – 16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Важливо Україна, Грузія, Литва та Польща ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства

Учасники саміту Східного партнерства

Окрім українського лідера, у заході також візьмуть участь

президент Європейської ради Шарль Мішель,

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

лідери держав-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства (входять Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна та ЄС).

Зеленський проведе кілька зустрічей

У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей

з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів,

керівництвом Європейського Союзу,

генеральним секретарем НАТО.

Спільна декларація України, Литви, Грузії та Польщі перед самітом

Делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом Східного партнерства.

У заяві мовиться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.

Але перед країнами постають нові виклики, з якими необхідно впоратися, аби формат продовжував ефективно виконувати свої завдання.

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Серед основних тем, які обговорюватимуть на саміті Східного партнерства, – зовнішня політика Росії, зокрема щодо України. На саміті планують засудити "дестабілізаційну політику" Кремля. Очікується, що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.