Найімовіріше, у Франції буде підписана важлива угода, – Данілов про турне Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає одразу дві країни. Мовиться про Німеччину та Францію.

Ймовірно, у Франції буде підписана важлива угода. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Дивіться також Зеленський планує тур столицями Європи: Bloomberg назвав мету президента України

Візити Зеленського

Як повідомляється на офіційному сайті Президента, заплановані переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та французьким очільником Еммануелем Макроном.

"Що стосується відвідин Франції, з великою долею вірогідності там буде підписана угода, початок якій було покладено на саміті НАТО у Вільнюсі, про безпеку і про допомогу нашої країни з Францією. Що стосується Німеччини – там буде щорічна Мюнхенська безпекова конференція. Там збираються лідери світу і проговорюють, який має бути світ", – сказав Данілов.

Володимир Зеленський 17 лютого виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Крім цього, також заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, очільником Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Міжнародна політика: останні новини