Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських героїв
22 березня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників та захисниць України. На жаль, 7 із них отримали нагороди посмертно.
Відповідний указ №157/2022 опубліковано на сайті глави України.
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Військових нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за вірність військовій присязі.
Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців:
- орденом Богдана Хмельницького;
- "За мужність";
- орденом Данила Галицького;
- "За військову службу Україні";
- "Захиснику Вітчизни".
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