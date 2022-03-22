Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських героїв

22 березня 2022 , 10:48
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Джерело:

Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників та захисниць України. На жаль, 7 із них отримали нагороди посмертно.

Відповідний указ №157/2022 опубліковано на сайті глави України.

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Військових нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за вірність військовій присязі.

Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців:

  • орденом Богдана Хмельницького;
  • "За мужність";
  • орденом Данила Галицького;
  • "За військову службу Україні";
  • "Захиснику Вітчизни".

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Автор: Марта Пономаренко