Зеленський відзначив медаллю вбитого водія херсонської швидкої
Російські окупанти з перших днів вторгнення почали знищувати мирне населення. Для них не було жодних моральних перепон. Їх ціллю ставали і медики.
Так сталося і 26 лютого, на третій день війни. Поблизу Херсона тоді була обстріляна машина швидкої допомоги.
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Автомобілем везли пораненого в лікарню. Внаслідок обстрілу загинув водій швидкої та пацієнт. Фельдшер отримав поранення. Автомобіль згорів вщент.
Відео наслідків обстрілу автомобіля швидкої допомоги поблизу Херсона
Загиблим водієм виявився 64-річний Володимир Ковальчук.
Президент України Володимир Зеленський нагородив його медаллю "За врятоване життя" (посмертно).
Такі ж медалі також посмертно отримали завідувачка аптеки з Козачої Лопані Наталія Демиденко, лікар-реаніматолог з Кремінної Сергій Половинченко, санітарка з Сєвєродонецька Валентина Рихло та водій швидкої з Сєвєродонецька Віктор Слєпцов.
Загалом 24 березня одразу 31 медичний працівник був відзначений медалями, орденами та почесними званнями.