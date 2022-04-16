Зеленський відзначив нагородами 2 військових Держспецзв’язку
16 квітня 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв’язку
Президент нагородив двох військових Державної служби спецзв’язку та захисту інформації. Вони отримали медаль "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.
Володимир Зеленський нагородив військових, які ризикують життям задля захисту України. Про це стало відомо 16 квітня.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження військовослужбовців, які мужньо стоять на захисті нашої держави та, ризикуючи життям, дають відсіч ворогу,
– мовиться в повідомленні.
Серед них є військові Держспецзв'язку:
- полковник Дмитро Глядченко;
- полковник Вадим Дубенков.
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