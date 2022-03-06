Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха отримали звання "Місто-Герой"

Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Президент відзначив спеціальними званнями міста України.

Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Відповідні міста гідно протистоять російській військовій агресії.

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"Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було, коли перемогли іншу навалу, але схожу. Інше вторгення. Але не менш жорстоке вторгення", – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідні міста зазнають жахливих обстрілів, Росія кидає проти них всі сили, які має. Проте зламати опір міст-героїв та українців їй не вдається.

Крім того, Президент України також ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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