Зеленський вилетів з Лондона у Париж, – The Guardian

Український президент Володимир Зеленський, який 8 лютого побував у Великій Британії, вирушив у Францію. Зеленський ввечері вилетів з Лондона у Париж.

Український лідер має невдовзі приземлитися у паризькому аеропорту Орлі. Зеленський має прибути до Єлисейського палацу для вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський зустрінеться з Макроном і Шольцом

Інформація про те, що Зеленський зустрінеться з Макроном і Шольцом, з'явилася у ЗМІ ще вдень 8 лютого. Спершу повідомлялося, що президент України зустрінеться у Парижі тільки з Макроном.

Та згодом ЗМІ повідомили, що Олаф Шольц теж вирушив у Францію. Відтак, у Парижі відбудеться тристороння зустріч за участі лідерів України, Франції та Німеччини.

Також слід звернути увагу, що після Парижа президент України може відвідати Брюссель. За даними ЗМІ, Зеленський, ймовірно, виступить у Європейському парламенті. Також глава держави має відвідати Європейську раду.