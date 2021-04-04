Зеленський вирушить до Катару: мета та деталі візиту

Український лідер Володимир Зеленський 5 квітня відвідає з офіційним візитом Катар. Компанію президенту України складе перша леді Олена Зеленська.

Як зазначили в Офісі Президента, під час візиту Зеленського до Катару відбудеться декілька зустрічей. Планується, що лідери обговорять питання двосторонньої співпраці у низці сфер.

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Деталі візиту Зеленського до Катару

Володимир Зеленський проведе переговори з очільником Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Під час зустрічей політики обговорять широкий спектр питань двосторонньої співпраці у:

політичній,

торговельно-економічній,

інвестиційній,

аграрній,

енергетичній,

військово-технічній сферах.

Не оминуть увагою і взаємодію країн у межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Водночас Олена Зеленська проведе зустрічі:

з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер,

головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані,

з дружиною очільника Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

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Чому це важливо

Як пояснив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, Україна потребує підтримку надійних партнерів.

Короткий візит в Катар – хороша спроба розширити власні можливості. До того ж різнопланові й довірчі відносини з різними країнами регіональними лідерами – один з ключових елементів нашої національної безпеки,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що Катар вкрай зацікавлений у поглибленні різних форматів співпраці з Україною. Водночас, на думку Подоляка, зміцнення зв'язків між Катаром і Україною однозначно сприяє і нашому економічному зростанню, і нашим міжнародним позиціям.