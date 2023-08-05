Руйнівна повінь у Китаї: Зеленський висловив співчуття Сі Цзіньпіну та народу

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття голові КНР Сі Цзіньпіну та китайському народу через руйнівну повінь.

Про це президент написав у твіттері. Зеленський побажав одужання постраждалим і швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури.

Дивіться також Російські ракети б'ють по Китаю: для чого Путіну хаос у Чорному морі та чому Сі мовчить

Висловлюю щирі співчуття та слова підтримки Голові КНР Сі Цзіньпіну та китайському народу через руйнівну повінь, що призвела до людських жертв,

– зазначив Зеленський.

Масштабна повінь у Китаї: головне

Наразі Китай переживає найсильнішу повінь за останні 140 років. Сильні дощі почалися 28 липня, і призвели до того, що рівень води у багатьох річках перевищив безпечну межу.

На восьми річках спостерігаються найбільші паводки за всю історію спостережень. Через це понад мільйон людей евакуювали до тимчасових притулків у готелях і школах.

Хебей повідомив про 9 загиблих в результаті повені, в Пекіні загинули 11 осіб. Число загиблих може збільшитися, оскільки ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.