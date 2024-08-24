Зеленський записав звернення з нагоди Дня Незалежності України. Президент наголосив, що наша країна і народ самостійно обиратимуть шлях, яким йтимуть, незалежно від бажань очільника Кремля.

Глава держави підкреслив, що мрії Путіна про те, аби перетворити Україну на сіру зону не справдяться. Також Києву байдуже до червоних ліній диктатора, який постійно погрожує ядерною зброєю.

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Зеленський про Путіна

Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність,

– наголосив президент.

Також Зеленський згадав за Курську операцію. Він зазначив, що Україна вкотре здивувала світ, а ось Росія була " у своєму репертуарі". Усі її наративи про те, що "Росія своїх "не бросаєт"" зазнали нищівного викриття.

Крім того, у своєму зверненні президент пообіцяв відплату по-українськи. Ворог буде добре знати, що у кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь.