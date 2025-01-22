Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться визнати окуповані території частиною Росії. Український глава держави додав, що це рішення залишиться незмінним, навіть під тиском усіх союзників.

Зеленський зазначив, що для України ці території завжди залишатимуться окупованими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Офіс Президента України.

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Що заявив Зеленський про окуповані території

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради Зеленський повідомив, що юридично Україна не визнає територій, що перебувають під окупацією Росії, російськими.

Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об'єднаються – ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося,

– повідомив президент України.

Зеленський додав, що діалог з Росією повинен відбуватися лише з позиції сили, адже будь-яка спроба говорити з агресором "на рівних" є поразкою для України.

Він зазначив, що Путіна не можна суб'єктивувати в цій історії, оскільки він порушив буквально все. Зеленський також додає, що "він винен і має це усвідомити".

За його словами, наразі пріоритетом для України є завершення активної фази війни й держава повинна знайти можливості, щоб закінчити її. Зеленський зазначає, що перемовин може бути багато, однак, зупинення активної фази є основною гарантією безпеки.