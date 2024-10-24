На фоні перекидання військових КНДР: Зеленський зробив різку заяву про саміт БРІКС у Казані

У Казані відбувся самі БРІКС. Президент України різко висловився про нього.

Володимир Зеленський сказав, що поки у Казані відбувався саміт БРІКС там можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Водночас лунають заклики про нібито "недопущення напруги".

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Переможе не злочинець

Український лідер наголосив, що Статут ООН – це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

І зараз коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо – переможе не злочинець,

– підкреслив він.

За словами Зеленського, у війні переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що Росії не вдалося об'єднати країни БРІКС проти України. У підсумковій декларації війну в Україні згадали всього один раз.