Зеленський розповів, скільки зброї виготовляє Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сотні українських підприємств беруть участь у виробництві озброєння для Сил оборони. Він зазначив, що спільними зусиллями держави та бізнесу вже вдається покривати понад 40% потреб українського війська у зброї.

Таку заяву глава держави зробив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Що сказав Зеленський про українське виробництво зброї

Президент наголосив, що пріоритетом зараз є оборона нашої країни. За його словами, новітні рішення бізнесу забезпечують здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що роблять росіяни.

Глава держави зазначив, що завдяки інноваціям з боку приватного сектору в Україні сформувалася нова галузь – виробництво безпілотників. Цей сегмент уже став одним із провідних на глобальному рівні.

І це виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз. Втім, не тільки завдяки зброї ми стоїмо. Я хочу подякувати кожній компанії, яка працює на забезпечення життя наших людей та забезпечення нашої армії,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що абсолютно все – від пошти та продовольства, палива до сучасних систем зв'язку та фінансових сервісів – все в Україні працює, прагне до зростання та шукає рішення, які змогли б забезпечити українцям більше сили, більше можливостей та, як наслідок зростання, більше податків.

До слова, раніше Зеленський заявив, що Україна працює над захистом об'єктів енергетики від російських атак. Зокрема, наразі триває розроблення нових типів дронів.