Володимир Зеленський виступає на благодійному вечорі Brave Ukraine. Президент України заявив, що помітною новиною дня стало повідомлення про розмову з Борисом Джонсоном.

Зеленський зауважив, що такі перемовини важливі для України. Про це президент заявив ввечері 5 травня – на 71 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський виступив на Brave Ukraine

Президент України пояснив, що переконаний – перемовини з Україною важливі й для Великої Британії. Адже це про незламність, сміливість та лідерство, яке два народи демонструють разом у захисті свободи.

Російські війська сьогодні (мовиться про 5 травня – 24 канал), як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприклад, моя традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями, дипломатами пройшла під звуки сирени, повітряної тривоги,

– пригадав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що такою є наша реальність – ракетні удари кожного дня. Також президент зауважив:

позавчора, 3 травня, коли Борис Джонсон виступав у Верховній Раді України, російська армія нанесла по Україні 18 ударів. Це можна назвати "компліментом" прем'єру Британії та плідній співпраці країн;

вчора, 4 травня, таких ударів було 7;

Росію дратує близькість України та Великої Британії та означає, що країни дійсно потужно захищаємо свободу в Європі.

"Під час цієї війни російська армія використала проти України 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен з таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", – пояснив Зеленський.

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Станом на 5 травня російські війська знищили чи пошкодили майже 400 закладів охорони здоров'я. Зокрема лікарні, пологові, амбулаторії тощо.

Ба більше, президент зауважив, що на Півдні та на Сході України просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг та ліків.

Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми про які ми раніше й уявити не могли ще декілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак, вкрай ускладнений чи відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет, це неможливість провести хірургічні операції, нестача антибіотиків,

– зауважив Володимир Зеленський.

Додав, що такі наслідки окупації для нашої землі та частини народу, який ми обов'язково звільнемо від загарбників.

Президент також пригадав, що 5 травня вдалось продовжити евакуацію з Маріуполя, завдяки ООН та Червоному Хресту.

"Люди вже на шляху до безпечних територій. Вже понад 150 людей з "Азовсталі" та понад 300 з Маріуполя та околиць вийшли гуманітарним коридором та отримють потрібну допомогу", – сказав Зеленський.

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