Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: головні заяви президента

Напередодні Володимир Зеленський прибув до США, щоб взяти участь у низці заходів. Вже сьогодні, 25 вересня, він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Завтра, 26 вересня, Зеленський проведе розширену зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій представить План перемоги України. 24 Канал зібрав головні тези з виступу президента України на Генасамблеї ООН.

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