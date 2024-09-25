Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: головні заяви президента

25 вересня 2024, 16:50
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Автор: Ярослав Погончук

Джерело:

Офіс Президента України

Напередодні Володимир Зеленський прибув до США, щоб взяти участь у низці заходів. Вже сьогодні, 25 вересня, він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Завтра, 26 вересня, Зеленський проведе розширену зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій представить План перемоги України. 24 Канал зібрав головні тези з виступу президента України на Генасамблеї ООН.

Дивіться також План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

17:15, 25 вересня

За замороження війни Путін дасть як приз ще більше страждань і катастроф.

16:58, 25 вересня

Формула миру може припинити війну, якщо її не може припинити ООН.

16:57, 25 вересня

Росіяни вже знищили всі наші ТЕС та найбільші ГЕС - Зеленський

Президент зазначив, що Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.

"Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань", – розповів Зеленський.

16:56, 25 вересня

Справедливий мир не може бути без України.

16:56, 25 вересня

Якщо буде зруйновано один з ядерних реакторів в Україні – наслідки відчують багато країн.

16:54, 25 вересня

Для нас важливо, щоб всі розуміли, що Україна хоче зупинити війну більше, ніж будь-хто в світі.

16:53, 25 вересня

Нещодавно я отримав звіт від розвідки. Путін хоче від'єднати наші реактори від енергопостачання.

16:50, 25 вересня

Формула миру, яку я пропоную, вона включає пункт про ядерну безпеку.