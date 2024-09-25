Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: головні заяви президента
Джерело:Офіс Президента України
Напередодні Володимир Зеленський прибув до США, щоб взяти участь у низці заходів. Вже сьогодні, 25 вересня, він виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Завтра, 26 вересня, Зеленський проведе розширену зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій представить План перемоги України. 24 Канал зібрав головні тези з виступу президента України на Генасамблеї ООН.
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За замороження війни Путін дасть як приз ще більше страждань і катастроф. Формула миру може припинити війну, якщо її не може припинити ООН. Президент зазначив, що Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух. "Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань", – розповів Зеленський. Справедливий мир не може бути без України. Якщо буде зруйновано один з ядерних реакторів в Україні – наслідки відчують багато країн. Для нас важливо, щоб всі розуміли, що Україна хоче зупинити війну більше, ніж будь-хто в світі. Нещодавно я отримав звіт від розвідки. Путін хоче від'єднати наші реактори від енергопостачання. Формула миру, яку я пропоную, вона включає пункт про ядерну безпеку.
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За замороження війни Путін дасть як приз ще більше страждань і катастроф.
Формула миру може припинити війну, якщо її не може припинити ООН.
Президент зазначив, що Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.
"Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань", – розповів Зеленський.
Справедливий мир не може бути без України.
Якщо буде зруйновано один з ядерних реакторів в Україні – наслідки відчують багато країн.
Для нас важливо, щоб всі розуміли, що Україна хоче зупинити війну більше, ніж будь-хто в світі.
Нещодавно я отримав звіт від розвідки. Путін хоче від'єднати наші реактори від енергопостачання.
Формула миру, яку я пропоную, вона включає пункт про ядерну безпеку.