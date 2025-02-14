Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: основні тези

Конференція у Мюнхені, яка розпочалася 14 лютого, триватиме кілька днів. Володимир Зеленський виступив у перший день заходу. 24 Канал зібрав основні тези президента.

У Німеччині різні країни обговорюють майбутнє України, Європи та світу. Дуже важливо, щоб світ чув голос української делегації. Виступ Зеленського відбувається в рамках панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво".

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Про що говорив Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого