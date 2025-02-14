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24 Канал Новини України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: основні тези
14 лютого, 16:44
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Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: основні тези

Ірина Чеботнікова

Конференція у Мюнхені, яка розпочалася 14 лютого, триватиме кілька днів. Володимир Зеленський виступив у перший день заходу. 24 Канал зібрав основні тези президента.

У Німеччині різні країни обговорюють майбутнє України, Європи та світу. Дуже важливо, щоб світ чув голос української делегації. Виступ Зеленського відбувається в рамках панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво".

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Про що говорив Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого

Мирну угоду в Мюнхені не підпишуть

Мирна угода не може бути підписаною у Мюнхені, тому що це Мюнхен. Ми пам'ятаємо, які речі тут були колись підписані. Я таких речей не повторюю,
– натякнув Зеленський на події 1938 року.

Не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю і ми її, я вважаю, гідно захищаємо.

Я сказав сьогодні, що не йдеться про мирну угоду. І зауважив, що це на жаль. Бо війна іде три роки, багато смертей, зруйновано багато життів. Усе це приніс Путін, і тільки він. Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним, нам потрібна тверда підтримка сильної країни – США.

Володимир Зеленський розпочав свій виступ. Ітиметься про співпрацю зі США.