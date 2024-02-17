Ситуація в Авдіївці, Трамп, зброя, мобілізація: що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент заявив, що 24 лютого 2022 року могло бути кінцем світу правил, які покликані захищати життя.

Український лідер заявив, що наш спротив за підтримки партнерів зупинив знищення світового порядку, заснованого на правилах. Також президент сказав про ситуацію в Авдіївці, злочинні дії Росії, мобілізацію та готовість поїхати з Трампом на фронт. Основні тези з виступу президента – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції

2024 рік повинен стати часом повного відновлення світопорядку, заснованого на правилах,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що не правила, які визначають світове життя, мають залишитись в минулому, а радше Росія, яка не поважає правила, повинна залишитись в минулому. Український лідер заявив, що ми можемо забезпечити це, роблячи все, що потрібно.

Президент назвав міфи росіян, які похитнула Україна

Володимир Зеленський сказав, що немає нікого, для кого б війна у Європі не становила загрози. Адже це війна Кремля проти всіх правил загалом.

Якщо ми не будемо діяти зараз, то Путін зможе зробити наступні роки катастрофічними, катастрофічними для інших націй також. Розвідувальна спільнота знає про це,

– сказав президент України.

Він заявив, що Україна похитнула міфи, якими Росія намагалась спотворити реальність і в які, на жаль, вірив світ:

перший міф про те, що країна-окупант може захопити іншу країну за декілька днів або тижнів, коли захоче. Українці тримаються вже 724 день;

другий міф – про Україну як про нереальну державу. Водночас в Росії почався величезний заколот, який призвів до захоплення міст, внутрішніх боїв та озброєного маршу на Москву – це типова ознака неспроможної держави.

Ми зруйнували міф, що нібито російське озброєння мало переваги над західним. Насправді Росія поступається в усіх параметрах. Ось чому Путін вперше в російській історії поклонився до Ірану та Північної Кореї заради допомоги. Був міф, що Європа занадто слабка, щоб захистити себе, натомість Європа стала глобальною силою, яка долає залежність від Росії,

– заявив Зеленський.

Президент України сказав:

українці на полі бою вже " довели, що ми можемо змушувати Росію відступати " й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні";

" й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні"; "ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Що сказав український лідер про Авдіївку

Володимир Зеленський заявив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема – артилерії та засобів дальнього ураження, "дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій".

Це самоослаблення демократій підриває наші спільні результати,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Росія має тільки одну військову перевагу на полі бою – повне знецінення людського життя та постійні "м'ясні штурми".

Український лідер заявив, що рішення вийти з Авдіївки — максимально логічне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. Водночас він наголосив на необхідності зброї, адже цього разу її просто не вистачило.

Військовий тримається. Військовий захищає території, людей. Тому, щоб зберегти життя, ухвалено рішення відійти на інші рубежі,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що це не означає, що Росія щось захопила. Адже Росія два роки намагалась на Сході "щось" зробити, але вийшло тільки руйнувати, тому вони розуміють, що у них не виходить досягти військових цілей.

Володимир Зеленський заявив, що наша головна зброя на сьогодні – наші воїни. Разом з тим президент пояснив, що:

" там, де з'являлось більше ППО, там Росія швидко відходила ";

"; "несправедливо, що жива людина бореться з артилерією".

У Путіна є дві опції: бути підсудним у Гаазі або вбитим одним із його спільників

Володимир Зеленський заявив, що Путін вбиває, кого захоче, – чи то лідера опозиції, чи то будь-кого іншого, хто здається саме йому ціллю.

"Після вбивства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу російської держави. Це відморозок, який зберігає владу шляхом корупції та насильства. Приїжджати до нього на так звану "інавгурацію", тиснути його руку, вважати його рівним собі – це зневажати саму природу політичної влади", – сказав президент.

За словами Зеленського, можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення і примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де має закінчитися його кар'єра.

Попереду у нього лише два варіанти – опинитися на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим кимось із його ж поплічників, які зараз убивають для нього,

– сказав Зеленський.

Український лідер пояснив, що наше ключове завдання – знищити джерело воєн та дестабілізацій:

ми повинні робити не щось, а все можливе для поразки агресора. Адже диктатори на канікули не йдуть . Ненависть не знає пауз. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні негаразди. Воїни, які протистоять агресору, потребують достатньої сили.

. Ненависть не знає пауз. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні негаразди. Воїни, які протистоять агресору, потребують достатньої сили. не варто боятись, що Путін програє. Путін – це загроза для всіх вільних народів , адже він монстр, який вторгся в Україну і вбив тисячі та тисячі людей, викрав і депортував щонайменше десятки тисяч українських дітей. Він вирізав чеченців і сирійців, вторгся в Грузію, наказав страчувати своїх опонентів як за стінами Кремля, так і в центрі Лондона і Берліна. І так, буквально вчора, 16 лютого, коли відкрилася Мюнхенська конференція з безпеки, Путін убив ще одного лідера опозиції;

, адже він монстр, який вторгся в Україну і вбив тисячі та тисячі людей, викрав і депортував щонайменше десятки тисяч українських дітей. Він вирізав чеченців і сирійців, вторгся в Грузію, наказав страчувати своїх опонентів як за стінами Кремля, так і в центрі Лондона і Берліна. І так, буквально вчора, 16 лютого, коли відкрилася Мюнхенська конференція з безпеки, Путін убив ще одного лідера опозиції; треба закрити всі дірки у санкціях проти Росії . І не має бути таких галузей економіки Росії, які залучені в її агресії, але вільні від санкцій. Це стосується передусім атомної галузі. І російські активи, які вже заморожені, треба конфіскувати. І треба йти далі – знайти, заморозити та надійно пацифікувати кожен долар із накопичених Путіним та його друзями;

. І не має бути таких галузей економіки Росії, які залучені в її агресії, але вільні від санкцій. Це стосується передусім атомної галузі. І російські активи, які вже заморожені, треба конфіскувати. І треба йти далі – знайти, заморозити та надійно пацифікувати кожен долар із накопичених Путіним та його друзями; зло ніколи не візьме гору , якщо сили добра об'єднані та діють узгоджено. І це було тим успішніше, чим сміливішою та активнішою була Америка разом з іншими на правильній стороні історії.

, якщо сили добра об'єднані та діють узгоджено. І це було тим успішніше, чим сміливішою та активнішою була Америка разом з іншими на правильній стороні історії. Путін має бути позбавлений будь-якої можливості маніпулювати будь-ким у світі, щоб сковувати активність інших. Адже Росія нехтує статутом ООН.

Володимир Зеленський пригадав про Формулу миру України й Перший Глобальний саміт миру, який запланований у Швейцарії. Там світ має вирішити, як відновити повну силу світового порядку, заснованого на правилах, які майже знищила Росія.

Не запитуйте в України, коли закінчиться війна. А запитуйте в себе, чому Путін досі в змозі її продовжувати,

– сказав Зеленський.

Що сказав Зеленський про зміни в мобілізації та ротацію військових

Володимир Зеленський відповів на питання, чи він зменшить вік мобілізації з 27 до 25 років. Президент пояснив, що це питання комплексне.

За словами президента, першочергово це питання стосується ротації військових. Адже люди, які втомлені на фронті фізично, повинні відновитися.

Ти виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить – професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренувань. І від цієї системи залежить і мобілізація,

– пояснив Зеленський.

За словами українського лідера, він не може сказати, яка кількість серед нашого особового складу потерпілих чи жертв. Та говорячи про те, що у Росії занадто багато людей, то варто знати, що, наприклад, в Авдіївці кількість російських солдатів до українських мала співвідношення 1 до 7.

Володимир Зеленський запевнив, що він не хоче порівнювати втрати України та Росії, адже це трагедія – втратити навіть одну людину. Проте підкреслив, що Україна не почала цю війну, а ситуація в Авдіївці лише показала трагічність усіх подій після вторгнення Росії.

Президент готовий поїхати на фронт з Трампом

Володимир Зеленський пригадав, що він публічно запросив Дональда Трампа в Україну. Український лідер подякував за підтримку як республіканцям, так і демократам.

Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті. Якщо він (Трамп – 24 Канал) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав, що у випадку розмови про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим хто ухвалює рішення, що ж значить ця війна. Не те, що про це пишуть в інстаграмі, а справжня війна.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки: дивіться відео