Якщо закрити небо, у Росії не лишиться варіантів, – виступ Зеленського на ПА НАТО

Володимир Зеленський 21 листопада виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Він розповів, що сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

У цей день 9 років тому українці змогли наповнити прапор Європейського Союзу новою енергією. Детальніше про те, що сказав президент у зверненні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Зеленський закликав ПА підтримати заявки України на вступ у ЄС та НАТО

Тим, як українці оберігають свободу, вони об'єднали і ЄС, і НАТО. Хоч Україні ще не стала частиною цих структур, вона завжди належала до їхнього ціннісного простору.

Історія розводила нас по різні боки ідеологічних стін, але стіни впали, а наші з вами цінності збережені. Мільйони ваших громадян підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України,

– сказав президент.

Він наголосив, що Росія загрожує всім, хто не уявляє свого життя без свободи. Зараз саме Україна бореться з агресором, тому вона повинна стати повноправним членом ЄС та НАТО. Президент закликав Парламентську асамблею підтримати заявки Києва на членство в структурах.

Для того, щоб побороти тиранію, світ повинен використати весь свій потенціал співпраці. Саме тому Зеленський запропонував українську "формулу миру", яку, за його словами, можна назвати і "європейською формулою миру".

Адже, згідно з нею, не можна здійснювати небезпечні дії на ядерних об'єктах, не можна обстрілювати інфраструктуру мирних міст, не можна безкарно здійснювати воєнні злочини тощо.

Дорогі друзі, я пропоную вам обрати той пункт формули миру, в якому ви можете проявити своє лідерство, спільні дії,

– сказав політик.

Росію потрібно визнати державою-спонсоркою тероризму

Зеленський наголосив, що Росія здійснила ставку на геноцидну політику. Обстрілюючи енергетичну інфраструктуру взимку, вона хоче поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це – рівнозначно застосуванню зброї масового знищення. Саме тому, країни НАТО повинні визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Зеленський також закликав країни НАТО постійно посилювати санкції проти Росії. Лише так Кремль не встигатиме адаптуватися та знаходити нові шляхи забезпечення терору. Крім того, щоб унеможливити обстріли України, слід закрити небо. Тоді ворог не зможе атакувати нашу інфраструктуру й буде змушений погодитися на українську "формулу миру".

Дивіться онлайн-трансляцію виступу президента: