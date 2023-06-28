Зеленський виступив у Раді з нагоди Дня Конституції: про що говорив президент

Володимир Зеленський у День Конституції виступив у Верховній Раді. Український президент відзначив, що тут постав глобальний центр сміливості, який ніколи не дозволить зруйнувати свободу.

Володимир Зеленський зауважив, що це честь бути українцями та здобувати славу для України. Це честь, яка зобов'язує перемогти та збудувати Україну перемоги, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський у Раді в День Конституції

Український лідер відзначив, що все у наших руках і Україна буде державою-переможницею. Президент запевнив, що свобода дає успіх.

27 років тому в цій залі Верховної Ради України була ухвалена Конституція нашої держави і я вітаю вас сьогодні із Днем Конституції України. Нашої прекрасної України, яка, попри все, зберігає свою вільну душу та керується своїм народом,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна потребує доктрини для нашої держави – ясної, не розмитої, сміливої.

Володимир Зеленський у Верховній Раді запропонував до загальнонаціонального обговорення доктрину для України. Президент озвучив 5 основних орієнтирів – це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить, як важливі:

філософія перемоги;

глобальність української безпеки;

політика героїв;

політика справедливості;

трансформації за 10 років: нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою і суспільством, розвиток всіх територій, освіта та наука, культура, рівень безпеки та свободи в Україні.

Президент відзначив, що перемога України – це вигнання з усієї території країни всіх російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення всіх полонених та депортованих, відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах.

Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, в Європейському Союзі, очевидно — в НАТО,

– заявив президент.

За його словами, Україна за час війни разом з союзниками створила оборонні, санкційні фінансові, гуманітарні коаліції, які заповнюють дефіцит рішучості, що об'єктивно існує на глобальному рівні. Президент пригадав про "Рамштайн", UNITED24, експортні ініціативи.

Що сказав Зеленський про війну, яку почала Росія

На виступі Володимира Зеленського у Верховній Раді були Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри, представники Офісу Президента та інші високопосадовці.

Україна ніколи не погодиться на жоден варіант замороженого конфлікту. Жоден,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна допоможе нашою формулою миру всім іншим народам світу.

Український компонент – це те, чого не вистачало Європейського Союзу. Після нашої перемоги союзники хотітимуть, щоб наші бригади розміщувались на землі наших сусідів. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші Сили оборони та безпеки – для інших членів Альянсу.

"Щоб це стало реальністю, потрібно лише одне – щоб всі наші партнери по Альянсу перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень. Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля", – зауважив Зеленський.

Перемога України – це гарантії безпеки та відновлення територіальної цілісності для Молдови, Грузії, нова сила для Південного Кавказу, воля і спокій для Білорусі, енергія для Балто-Чорноморської вісі, гарантія безпеки та захист від маніпуляцій для всієї Центральної Азії, шанс для Близького Сходу, гарантія, що країни Африки перестануть грабувати росіяни.

Я пропоную такий принцип для української доктрини, її глобального безпекового компонента – не гадати, що очікувати від Росії, а бути готовим до будь-якого зла. Щоб будь-яке зло в Росії було завжди впевненим, що воно завжди програє Україні,

– заявив Зеленський.

Президент України сказав, що "ніколи знову" – це ключовий принцип української доктрини щодо Росії. Найсильніший внутрішній гарант дієвості такого принципу – наші Герої.

Окрім того, президент України: