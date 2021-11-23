Зеленський виступить в Раді: говоритиме про становище України

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді перед нардепами. Глава держави говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Відповідне звернення президент скерував до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Володимир Зеленський планує виступити перед нардепами 1 грудня.

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Про що говоритиме президент

У зверненні президента Володимира Зеленського до голови Верховної Ради зазначено, що темою послання буде зовнішнє і внутрішнє становище нашої держави.



Звернення Зеленського до голови Верховної Ради / Фото Ярослава Железняка

Інформацію про виступ Зеленського перед нардепами підтвердив і речник президента Сергій Никифоров.

Серед ймовірних проблем, які президент Володимир Зеленський порушить у своєму посланні, є загроза повномасштабного вторгнення Росії, про яке активно говорять не лише в Україні, але і за кордоном, зокрема в США.

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