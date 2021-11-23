Зеленський виступить в Раді: говоритиме про становище України
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді перед нардепами. Глава держави говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Відповідне звернення президент скерував до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Володимир Зеленський планує виступити перед нардепами 1 грудня.
Цікаво Щоб мати гідність і свободу, потрібна потужна армія, – Зеленський вручив нагороди військовим
Про що говоритиме президент
У зверненні президента Володимира Зеленського до голови Верховної Ради зазначено, що темою послання буде зовнішнє і внутрішнє становище нашої держави.
Звернення Зеленського до голови Верховної Ради / Фото Ярослава Железняка
Інформацію про виступ Зеленського перед нардепами підтвердив і речник президента Сергій Никифоров.
Серед ймовірних проблем, які президент Володимир Зеленський порушить у своєму посланні, є загроза повномасштабного вторгнення Росії, про яке активно говорять не лише в Україні, але і за кордоном, зокрема в США.
Заяви про можливе повномасштабне вторгнення Росії: головне
- Голова української розвідки заявив, що Росія готується до повномасштабного наступу на Україну. За найгіршим сценарієм, це може статися вже у січні – лютому 2022 року.
- За даними розвідки США, Росія може наступати 3 шляхами – зі своєї території, а також з Білорусі та окупованого Криму.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна зможе дати відсіч агресору. Крім того, Україна не залишиться без підтримки міжнародних партнерів.