Зеленський емоційно відповів на питання про те, що означало б "програти війну"

Днями в інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що якщо США не розблокує допомогу Україні, то наша держава програє війну. Президент пояснив, що це означає.

Президент акцентував на важливості єдності у світі, адже без цього Україна крок за кроком втрачатиме території, а також людей. Україна потребує 60 мільярдів від США, аби продовжувати стояти.

Дивіться також Поразка прозахідних сил: чи стане Словаччина ще однією Угорщиною та як це вплине на Україну

Зеленський пояснив свої слова

Під час виступу на Дельфійському економічному форумі Володимир Зеленський відзначив, що власними силами обороняти Україну дуже важко. Країні потрібна допомога союзників

Це дуже складно – стояти і тримати ворога. І ще складніше відвойовувати вже окуповані території. Для цього потрібна єдність, потрібна відповідна зброя,

– сказав він.

Президент України зазначив, що світ буде втрачати єдність, якщо окремі лідери будуть думати, як обходити санкції, як залучити Росію до економічних проєктів, які заморозили з початком повномасштабного вторгнення. Без єдності Україна буде втрачати силу і як наслідок – території.

Без фундаментальної військової допомоги Україна може рухатися назад. І що таке програти війну? Це територія і люди. Люди – передусім. Коли хтось каже, що території не головне, головне люди – а хто живе на цих територіях? Живі люди, їх домівки, сім'ї тощо. Втрачаючи території, ви витрачаєте перш за все людей. Їх звичайне життя. А це означає, що крок за кроком, не дай Боже, рухатися назад, крок за кроком ви втратите всю державу,

– наголосив український лідер.

Зеленський наголосив, що розмови про заморожений конфлікт і домовленості з Путіним означають нерозуміння, що Росія хоче знищити Україну повністю. Російський президент у зверненнях відкрито говорить, що нашої країни не існує, що її хтось вигадав.

Зеленський про війну