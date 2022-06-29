Не можна їх ігнорувати, – Зеленський на саміті НАТО озвучив справжні цілі Росії

Президент України виступив на саміті НАТО у Мадриді. Під час своєї промови він підкреслив, що наша держава потребує безпекових гарантій, які їй можуть надати в Альянсі.

Володимир Зеленський висловив вдячність за нагоду виступити перед членами НАТО. Водночас він поставив їм риторичне питання: чи проіснує Альянс за умов, коли Росія нападе на якусь з країн, які вже входять до нього. 24 канал зібрав найважливіше з виступу президента України під час саміту НАТО.

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Росія погрожувала почати війну не один рік

Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступного року під час саміту він зможе особисто виступити перед членами НАТО, а не за допомогою відеозв'язку. Водночас він підкреслив, що результати цьогорічної зустрічі весь світ побачить уже під час наступного саміту. Якщо Альянс не розвалиться до того часу. А посприяти цьому може саме російська агресія та її зброя. Та, яка зараз нищить Україну та готова робити це з іншими державами. В тому числі членами НАТО.

Усі ви прекрасно усвідомлюєте, якими є насправді цілі Росії. Не один рік вона погрожувала розпочати війну. Погрожувала – якщо Україна вступить в НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів – після 8 років війни на Донбасі. Тож чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось?,

– підкреслив Зеленський.

Президент України підкреслив, що цілі Росії очевидні. Наприклад, ту ж Литву вона не розглядає як незалежну країну та члена НАТО. Натомість для Кремля вона – республіка Радянського Союзу, яку неодмінно потрібно повернути. І поки ми намагаємось віддалитись від СРСР, у Росії з усіх сил прагнуть відновити його. Буквально воскресити, щоб офіційна Москва мала можливість продовжувати свій вплив.

Росія хоче тиснути та буквально зламати НАТО

Володимир Зеленський підкреслив, що лиш зараз в Альянсі заговорили про те, що Росія стала головною загрозою. Натомість у Росії до НАТО таке ставлення виробилось роками. Про це свідчить і її пропаганда, і навіть головне завдання країни-агресорки. Вона прагне зламати НАТО, тиснути на нього. А російські ЗМІ, які досі працюють у країнах-членах Альянсу лише цьому сприяють. Вони роблять усе можливе, щоб розпочати інформаційну війну в самих державах.

У Кремлі не зупиняться на Донбасі чи Півдні

Президент наголосив, що сценарій України може повторитись в будь-якій іншій державі. Упродовж чотирьох місяців вона випустила вже понад 2 800 ракет. І бив ними ворог здебільшого по цивільних об'єктах. Мовиться про житлові будинки, торговельні центри, школи та лікарні.

Окупанти буквально знищують усе. І це вони роблять для того, щоб перетворити нашу державу на суцільну руїну. І це ворог планує зробити не лише на Донбасі та Півдні. Росіяни не зупиняться, поки не "поглинуть так усіх в Європі". Тих, хто на думку Кремля, не є незалежними державами. Такою є основна мета країни-агресорки.

Володимир Зеленський озвучив ще одне риторичне питання. Мовляв, хто буде наступним після України? Можливо, Молдова чи країни Балтії. Чи таки ворог зазіхне на Польщу? А відповідь тут надзвичайно проста, адже росіяни хочуть захопити усі ці держави і не зупиняться, якщо не отримають відсічі.

Росія погрожує голодом і енергетичною нестабільністю

Президент наголосив і на продовольчій кризі, яку викликала країна-агресорка. І її мішенню, переконаний він, є саме НАТО. А створення штучного голоду – лише інструмент. Можливість посіяти хаос, спричинити нові хвилі міграції до Європи, а також посилити тиск на Альянс.

Така ж ситуація з енергетикою, адже за ці роки Росія буквально затягнула весь світ у "газовий зашморг". Це вона зробила задля того, щоб в Європі принижувались та були абсолютно залежні від енергоносіїв країни-агресорки. Щоб усі держави відмовлялись від своєї свободи, демократії, а також цінностей. Усього того, що є абсолютно чужим для росіян.

Україна зацікавлена у безпеці цілого світу

Володимир Зеленський підкреслив, що цілі у нашої держави та НАТО збігаються. А все тому, що всі ми прагнемо до безпеки та стабільності як на європейському континенті, так і по всьому світу. Він підкреслив, що у нашій державі зацікавлені, щоб не було у світі "сірих зон", а також територій, де ведуться тотальні війни, які залишають по собі лише руїни. У цьому, переконаний глава держави, зацікавлені також члени Альянсу.

Допомогти України зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою – тобто дати реально сильну відповідь на те, що робить Росія – це те, що потрібно і нам і кожній з ваших держав і усьому Альянсу, усій євроатлантичній спільноті,

– наголосив він.

У своїй промові президент додав, що у НАТО повинні підтримати першу мішень Росії. Адже зараз ведеться не просто війна проти України. Насправді ворог планує таким чином продемонструвати, що він готовий диктувати умови на цілому континенті. Саме для цього нашу державу потрібно підтримати як зброєю, так і фінансами. Крім того, важливий санкційний тиск на країну-агресорку. Останнє позбавить її можливостей оплачувати кровопролитну війну.

Україні потрібна протиповітряна оборона

Глава держави вкотре наголосив на тому, що Україна потребує сучасного озброєння. Зокрема, систем протиракетної та протиповітряної оборони. Їх, підкреслив Володимир Зеленський, НАТО має. І саме передача відповідного оснащення дозволить буквально зламати тактику Кремля, який продовжує знищувати міста та тероризувати цивільних.

Відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу,

– додав Зеленський.

На полі бою Росія ставить передовсім на артилерію. І її у країни-агресорки у десятки разів більше, ніж в України. Водночас президент подякував за надання нашій державі сучасних артилерійських систем. Але їх має бути значно більше, якщо ми плануємо зробити все можливе для того, щоб війна не затягувалась на роки.

Не менш важливою для України зараз є фінансова підтримка. Наша держава зараз переживає багатомільярдний дефіцит. І у нас відсутні запаси нафти та газу, якими можна було б ці втрати перекривати. Наразі наша держава, підкреслив він, потребує близько 5 мільярдів доларів щомісяця. Водночас Зеленський наголосив на тому, що гарантувати безпеку Європі та позбутись "сірої зони" можна лише за допомогою України.

Просто подумайте над одним фактом: сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже понад чотири місяці стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте своєю основною загрозою. І ми стримуємо Росію і від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила ВАС,

– додав він.