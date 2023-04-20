Інфраструктура України стане прикладом для світу, – Зеленський виступив на Міжнародному саміті

У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному саміті міст і регіонів, організованому Конгресом місцевих та регіональних влад при Президентові України спільно з Міністерством закордонних справ України.

Володимир Зеленський наголосив, що війна показала, які нові стандарти безпеки потрібні державі на рівні громад, і український досвід може стати прикладом для інших країн.

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Зеленський звернувся до міжнародних партнерів

"Ми бачимо зараз, після року війни, які стандарти безпеки потрібні нашим громадам, і на нашому прикладі можуть вчитися й інші країни світу. Йдеться про безпеку в інфраструктурі міст, містечок, безпеку в енергетиці, щоб за будь-яких обставин гарантувати захист життю", – сказав глава держави.

Президент закликає міжнародних партнерів активно співпрацювати з українським Конгресом місцевих і регіональних рад у розвитку нової структури безпеки в Україні, щоб згодом можна було поширити цей досвід і в інших країнах.

Також Зеленський зауважив, що важливими складовими розбудови нової інфраструктури безпеки має стати спорудження мережі бомбосховищ у всіх містах і містечках, у школах, запровадження нових стандартів кібербезпеки та енергетичної безпеки окремих громад.

Український народ захищає своє

За його словами, українська перемога має принести світові нові стандарти не тільки безпеки, а й новий досвід спільної дії і новий потенціал співробітництва, можливості будувати і захищатися разом.

Зеленський підкреслив, що міцність народу починається з міцності окремих громад, з розуміння того, що люди захищають своє.

"Весь український народ у цій війні став на захист держави. І це прояв досвіду нашого народу, який міцний на рівні громад, а отже, і спільно вміє діяти заради національного блага. Народ, який вміє захищати свої національні інтереси, і чия безпека починається з розуміння, що кожна громада має жити гідно, такий народ має перевагу у війні", – наголосив він.

Повний виступ президента: дивіться відео

У Міжнародному саміті міст і регіонів взяли участь понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу, а також голови українських громад, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних проєктів технічної допомоги.