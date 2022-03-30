Майбутнє Європи вирішується зараз в Україні, – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії

Президент Володимир Зеленський 30 березня виступив перед парламентом Норвегії. Він нагадав світу, що для російських військ немає заборонених цілей, вони досі б'ють по мирних українцях.

Зеленський наголосив, що звертається від імені всього українського народу. Наші втрати –колосальні.

Важливо Питання про зняття санкцій з Росії не можна навіть підіймати, – Зеленський

Колони російської бронетехніки не зменшуються, хоч ми знищили вже більше російських танків, ніж Росія втрачала за останні 50 років.

Масштабна загроза на морі

Президент відзначив, що наймасштабніша загроза – на морі. Українські порти заблоковані. Близько сотні кораблів не можуть вийти у Середземне море. Деякі судна захоплені чи уражені. Зеленський назвав це піратством заради крадіжки вантажу.

Ба більше, росіяни замінували море. Міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. Зеленський наголосив, що це небезпека для будь-яких суден у Чорноморському регіоні. Одну з цих мін вдалось вчасно знешкодити у Босфорі, іншу – біля кордону Болгарії, ще одну – біля узбережжя Румунії.

Жодна з країн світу ніколи не створювала стільки загроз мореплавству, як Росія. Якщо трапиться біда, країна-агресорка, як завжди, скаже, мовляв, це не вона.

Спільний сусід із Норвегією

Зеленський нагадав, що в України з Норвегією немає спільних кордонів, але є спільний сусід, який заперечує всі спільні цінності.

Для Росії зараз жодного значення не мають ні свобода народів, ні свобода людини. Там не те що немає безпеки для представників меншин, їх там можуть вбити. Розколювати та руйнувати європейські демократії – це багатолітня політика РФ. Агресія в Україні має на межі вихід за межі наших кордонів.

Думаю, ви відчуваєте нові ризики і поблизу вашого кордону з Росією. В арктичному регіоні вже накопичена така кількість російських військ, яка не має жодного пояснення,

– попередив Зеленський.

Маємо стояти разом

Він додав, що майбутнє всієї Європи вирішується зараз на українській землі.

"Щоб вашим солдатам не довелось захищати кордони східного флангу НАТО, щоб російські міни не дрейфували до ваших портів, щоб вашим людям не довелось звикати до звуку повітряної тривоги, має разом і тільки разом зупиняти агресію Росії", – наголосив президент.

Також він подякував Норвегії за відчутну підтримку, яку країна вже надала.

Свобода має бути озброєною

Президент нагадав, що війна продовжується, а Росія перекидає до нас нові сили.

Ми маємо зробити більше, щоб зупинити війну. Перше і головне – це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія,

– додав політик.

Він каже, що чітко говоритиме про те, що потрібно Україні, адже в цей момент руйнуються наші міста та гинуть люди.

Нам потрібна протикорабельна зброя. Зокрема, ракети "Гарпун".

Протиповітряні системи,

Засоби ураження, бронетехніку, артилерійські системи.

Зеленський відзначив, що уся зброя буде використана тільки для захисту свободи.

Нові санкції треба запроваджувати щотижня

Санкції – єдиний спосіб, який може спонукати Росію шукати мир. Зеленський підкреслив, що мир – це найбільша цінність, тому нові санкційні пакети треба запроваджувати щотижня, без пауз.

"Чим міцнішими будуть санкції, тим скоріше ми повернемо мир", – переконаний президент.

Він подякував Норвегії за приєднання до антиросійських санкцій ЄС. Однак попросив зробити все, аби європейські компанії не допомагали цій воєнній машині.

Потрібно закрити порти для Росії

Зеленський обурений, як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вони використовують свій флот для мінування моря. Тому політик вимагає, аби Норвегія заблокувала порти для суден Росії.

Я хочу підкреслити: це не питання про гроші, ні! Це питання про свободу та безпеку мореплавства у всьому світі,

– наголосив український лідер.

Постачання газу в Україну

Також президент відзначив, що Норвегія може зробити величезний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи ресурсом держави-члени ЄС та Україну.

Він розповів, що вже почали діалог щодо постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон.

Спільна історія творилась на цій землі

Зеленський відзначив, що наша спільна історія творилася на цій землі. Він пригадав, як тисячу років тому норвезькі вікінги брали участь у формуванні першої Київської держави.

Тут жили і наші, і ваші предки, а тепер сюди летять бомби. Тому президент ще раз наголосив, що ці землі маємо захищати спільно.

Може бути сотні загиблих дітей

Президент наголосив, що російські окупанти вбили вже 145 дітей, і це лише офіційні дані без урахування тимчасово окупованих територій.

Цілком ймовірно, що ми втратили вже сотні дітей. Тільки вдумайтесь в це,

– наголосив Зеленський.

Зеленський закликав Норвегію приєднатися до відновлення України

Після війни нам доведеться відбудовувати міста, розміновувати землі й море, займатись реабілітацією людей.

Тому Зеленський закликав Норвегію приєднатися до відбудови України. Обсяг наший втрат вже колосальний, тож і обсяг інвестицій має бути таким.

Дивіться звернення Зеленського до парламенту Норвегії: