"Здобуваємо перемогу не лише для себе": Зеленський виступив перед Єльським університетом

Президент України Володимир Зеленський постійно виступає на міжнародній арені. Цього разу виступив перед американськими сенаторами, професурою і студентами Єльського університету.

Зеленський виступив перед американськими сенаторами, професурою і студентами Єльського університету

У своїй промові він пояснив, чому перемога України у війні з Росією визначить долю усього цивілізованого демократичного світу. Відео Президент опублікував у своїх пресслужбах.

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За словами Президента України, для всього світу важливо, щоб Росія програла зараз – у війні в Україні. Адже, коли наша держава здобуде перемогу для себе, здобуде її й для інших народів, чия свобода потенційно під загрозою.

Саме зараз і саме в Україні вирішується те, чи буде наша частина світу вільною й демократичною. Зрештою, так визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами – вільний світ, – а не терористи. Вірю, що так і буде!

– заявив він.

Виступ Зеленського перед студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету: відео

Звернення Зеленського до українців 28 жовтня: основне

Володимир Зеленський ввечері 28 жовтня записав традиційне звернення до українців. Він розповів про ситуацію на фронті та досягнення на міжнародній арені. Зокрема, відреагував на заяви російського керівництва про нібито завершення "часткової мобілізації" й відсутність потреби у призові більшої кількості людей.

Зеленський наголосив, що влада кожного дня працює з міжнародними партнерами для того, щоб посилити ППО України та захист критичної інфраструктури. Так, аби справитися з наслідками ракетних ударів по об'єктах енергетики, в Україні ввели графіки стабілізаційних відключень світла. Зеленський попередив, що аварійні відключення можливі й в інших областях.

Президент розповів про складну ситуацію в окупованій Херсонській області. За його словами, зараз ворог робить з Херсонщини зону без цивілізації.

Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США вартістю 275 мільйонів доларів. Він подякував колегам за підтримку.

Також Президент обговорив посилення співпраці з новопризначеною прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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