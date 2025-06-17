Путін відкрито відкинув кожну мирну ініціативу: головне з виступу Зеленського на саміті G7

Володимир Зеленський 17 червня виступив на саміті "Великої сімки" у Канаді. Український лідер заявив, що російський диктатор Владімір Путін відкрито відкинув кожну запропоновану ініціативу щодо миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що сказав Зеленський у виступі на саміті G7

Володимир Зеленський заявив, що вночі 17 червня Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак по Україні з початку цієї війни. Цілями були українські міста та звичайні люди.

Було залучено 440 дронів – переважно "Шахеди" – та 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей,

– пояснив президент.

Український лідер наголосив, що лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві.

"Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей загинули. Серед загиблих є один іноземець – громадянин Сполучених Штатів Америки. Усі деталі зараз з'ясовуємо", – зазначив Зеленський.

Глава держави зауважив, що українські системи протиповітряної оборони працювали майже по всій країні, і значна кількість безпілотників і ракет була перехоплена. Зеленський підкреслив, що це стало можливим значною мірою завдяки допомозі партнерам, сказавши, що ця підтримка "справді є питанням життя і смерті".

Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети. І настав час переходити до локалізації виробництва в Україні всього, що потрібно для протиповітряної оборони. Це не розкіш – це нагальна потреба для збереження життів тут і зараз,

– зауважив президент України.

Він також підкреслив, що світ має зважати на співпрацю між Росією та Іраном з одного боку і Росією та Північною Кореєю – з іншого. Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських "Шахедів" і подальша передача їх виробництва до Північної Кореї. Зеленський підкреслив, що це загроза не тільки для України.

"Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "Шахедів" наші міста. Наші міста, а отже, і ваші. І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів", – наголосив український лідер.

Володимир Зеленський сказав, що Росія ігнорує будь-які дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти.

Дипломатія нині в кризовому стані. І є одна чітка причина – Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу. Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки,

– зауважив український лідер.

Він пояснив, що якщо торік застосування 100 "Шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів.

"Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно мають рацію. Я закликаю всіх вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень – 30 доларів. Разом ми маємо зробити це болісним для Росії. 18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках", – заявив Зеленський.

Український президент також наголосив на важливості забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України, щоб наша країна могла триматися далі. Окрім того, глава держави зазначив, що варто продовжувати закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні, не забуваючи при цьому, що від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна агресора проти нашої держави.