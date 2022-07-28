Україна – єдина країна, яка має сміливість бити росію, – Зеленський у Раді нагородив військових

Володимир Зеленський 28 липня виступив у Верховній Раді. Він виголосив промову до Дня Державності. Президент впевнений, що ми станемо не новою легендою про героїчний опір, а державою переможців.

Українців знатимуть, як багатомільйонний народ-герой, який вартий життя та перемоги. Усі присутні в залі аплодували Зеленському, стоячи.

До теми Ми були, є і будемо, – Зеленський привітав українців із Днем державності

Громадяни найміцнішої держави

Президент наголосив, що українці – це громадяни найміцнішої держави у світі, яка воює, але при цьому реформується. Україна забезпечила найпотужніше в історії об'єднання демократії.

У 155 день повномасштабної війни з росією Україна має силу відзначати свій день – День Української Державності. Українці зробили так, що цінності вільного світу не залишились риторикою, а реально запрацювали. Всі тирани цього світу побачили, який потенціал має демократія.

Зеленський відзначив внесок усіх громадян: військових та цивільних, дипломатів та волонтерів, бізнесменів та політиків, суспільних лідерів та журналістів.

Україна має понад тисячу років історії

Українська історія, культура та характер формувався понад тисячу років. Наша незламність вистояла під ударами багатьох загарбників.

Куди ти прийшла, армія росії, засліплена своїми жалюгідними амбіціями?! Ти пішла проти нас, проти тих, кого до цієї війни підготували десятки поколінь українського народу,

– наголосив президент.

Україна бореться лише за те, аби над нами не було чужого панування. Це держава переможців. Президент відзначив, що ми запамʼятаємося не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав дітям нашу державу, щоб вони передали її своїм дітям.

Крім того, Зеленський подякував президенту Литви Ґітанасу Науседі за підтримку, яку його держава надає Україні.

Україна знищує зло

Через невдалі повороти історії бували часи, коли про Україну не говорили, або згадували в контексті, мовляв, це десь "поруч з росією".

Тепер про нас точно знають: Україна – єдина держава світу, яка має сміливість бити росію! Бити на нашій землі!

– додав Зеленський.

Україна закохує інших у свою незламність. Воюючи, вона навіть зміцнює свої інституції. Зеленський згадав про успіхи держави на шляху до ЄС.

В Україні з'явиться "Коледж Європи"

Глава держави розповів, що ЄС має спеціальний заклад післядипломної роботи "Коледж Європи". Один із його корпусів знаходиться розташований в Брюгге, що в Бельгії, а інший - у Натоліні, в Польщі. Заклад готує держслужбовців, які працюють в органах та структурах ЄС.

Зеленський анонсував, що в Україні теж створюють "Коледж Європи". Вже підписаний відповідний меморандум.

Спочатку в одному з вищих навчальних закладів України з'явиться факультет європейської інтеграції. Згодом "Коледж Європи" буде працювати в рамках президентського університету.

Нагородження військових

Насамкінець Зеленський вручив військовим Хрести Бойових заслуг. Президент нагородив низку бійців:

Берегового Дмитра Володимировича – капітана;

Булацика Євгена Богдановича — полковника;

Гнатова Андрія Вікторовича — бригадного генерала;

Гоголвню Юлію Василівну — лейтенанта медичної служби;

Григоренка Євгенія Анатолійовича — майора;

Драпатого Михайла Васильовича — бригадного генерала;

Заблоцьку Олену Григорівну — старшого матроса;

Ковальчука Андрія Трохимовича — генерал-майора;

Лінника Дмитра Едуардовича — старшого лейтенанта;

Маришева Руслана Володимировича — майора;

Мішакіна Миколу Миколайовича — полковника;

Міщенка Сергія Олексійовича — головного сержанта

Николаєвич Павліну Василівну — сержанта;

Нохріна Дениса Олександровича — майора;

Паламарчука Романа Миколайовича — штаб-сержанта;

Рогачевського Олександра Ігоровича — молодшого сержанта;

Розлача Павла Івановича — підполковника;

Сирського Олександра Станіславовича — генерал-полковника;

Танцюру Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта;

Федоріва Олега Зіновійовича — полковника.

Нагородження військових / Фото з телеграму Володимира Зеленського:

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