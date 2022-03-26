Зеленський виступив із відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Володимир Зеленський у суботу, 26 березня, виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі. Український лідер подякував Катару за підтримку.

Володимир Зеленський побажав усім присутнім миру, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що це базова цінність, яка об'єднує усіх людей на Землі, і яка є недоступною для українців. Керівництво Росії вирішило захопити Україну та зробити її своєю колонією.

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"Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більша"

Український лідер зауважив, що це нагадує старі часи імперій. Коли приходили й силоміць забирали чуже.

Зеленський нагадав: Росія більша за Україну у 28 разів. Росія – найбільша за площею держава на планеті. Водночас країні-окупантці виявилося цього замало.

Керівництво Росії хоче забрати нашу територію. Наші ресурси, наших людей собі у якості робочої сили. Але вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більша,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: десятиліттями Росія витрачала на підготовку до війни чи не найбільше грошей у нашому регіоні.

Зеленський зауважив, що загарбницький апетит Росії не обмежиться Україною. Так ніколи не було в історії, щоб імперії задовольнилися однією державою. Вони завжди йшли до інших. Забираючи в одних, вони завжди думали, що б захопити в інших, всюди, куди б дотягнутися.

Росія хоче повернутися до старих часів

Український лідер заявив, що темою цьогорічного форуму у прекрасній Досі є виклики для нової ери. Водночас, на жаль, не всі на планеті адекватно сприймають реальність та розуміють, що треба готуватися до нових часів. Росія хоче повернутися до тих часів, коли було неможливим мирне співіснування народів на рівних.

Зеленський запитав: хіба можна допускати це? Український лідер нагадав, що упродовж XX століття світ розробив цілу систему міжнародних структур, які мають гарантувати справедливість абсолютно кожній державі. Президент наголосив: він переконаний, що кожен присутній працює заради справедливості.

Водночас Україна не може знайти справедливості вже 31 день. Відбувся повномасштабний напад держави, яка у 28 разів більша.

"Росія користується привілеями у міжнародних організаціях"

Володимир Зеленський наголосив, що українці самостійно захищають свою державу на полі бою. Президент висловив вдячність Генасамблеї ООН та державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості.

"Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоби повертати людям бажану цінність, щоб повертати країнам мир", – заявив український лідер.

Президент зауважив, що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо.

Зеленський заявив, що саме несправедливість є в основі того, що Росія робить проти України. При цьому вона, зокрема, користується своїми привілеями у міжнародних організаціях.

"Україна віддала третій за потужністю у світі ядерний арсенал"

Також Росія погрожує застосувати ядерну зброю і постійно поширює цей страх.

Країна-окупантка хизується тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, але й взагалі життя на Землі.

Володимир Зеленський звернув увагу, що наразі цілком серйозно триває політична дискусія, що робити, якщо Росія таки застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження. Зокрема, хімічну.

Президент нагадав, що у 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю у світі ядерний арсенал. Це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерних катастроф. В обмін на це Україна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу. Зокрема, від Росії.

Зеленський зауважив, що обіцянки не стали гарантією. А війною проти України пішла якраз одна з таких держав, які обіцяли безпеку.

"Найвищий прояв несправедливості, який тільки можна було побачити", – заявив Володимир Зеленський.

Інші держави зробили висновок, що і їм потрібна ядерна зброя, аби вберегтися від нападу. Зеленський зауважив, що це – вкрай небезпечно для всіх. Потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, аби той, хто у 28 разів більший, не думав, наче може собі дозволити все, що завгодно.

Ядерний статус держави не має бути дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав.

Володимир Зеленський нагадав, що форум відбувається, коли світ оговтується після страшної пандемії коронавірусу. Він не зважав на кордони та соціальні статуси та однаково вражав усіх. Це відбувалося, доки світ не створив вакцини.

Український лідер зауважив, що несправедливість теж розповсюджується, як вірус. Якщо його не зупинити, то у підсумку він уразить усіх людей на Землі.

Зеленський закликав згадати міста України, які Росія руйнує щоденно. Український лідер нагадав, що там мирно жили люди. Зеленський розповів, що в Україні живе близько мільйона мусульман. Російські ракети – це смертельна загроза для усіх.

"У Маріуполі було близько 4 тисяч мусульман"

Президент зауважив, що лише у заблокованому Маріуполі було близько 4 тисяч мусульман. Вже три тижні у маріупольській мечеті переховуються понад 80 людей. Усі дороги у місто – закриті. Російські війська не допускають туди гуманітарні вантажі. Місто цілодобово бомбардують. Загинули тисячі людей. Водночас Росія не отримала жодного відчутного покарання.

Також країна-окупантка не отримала покарання за те, що робила після захоплення Криму. Там російські репресії спрямовані на мусульманську частину населення.

За 31 день війни Росія пошкодила понад 50 релігійних об'єктів. Мовиться про церкви, мечеті, релігійні заклади. Зеленський нагадав, що Росія не зупиняється навіть перед бомбардуванням лікарень.

"Їжі у світі може фізично не вистачати"

Зеленський зауважив, що справжні проблеми для світу – ще попереду. Україна є одним з найважливіших експортерів продовольства. Зокрема, пшениці, кукурудзи, рослинної олії. Це – основа стабільності та внутрішньої безпеки у багатьох державах у різних регіонах світу.

Світові ринки ще не оговталися після пандемії. Їжі може фізично не вистачати. Росія мінує українські поля, підриває аграрну техніку.

Президент запевнив, що Україні вистачить продовольства. Водночас відсутність експорту вдарить по багатьох країнах.

Зеленський наголосив, що усім разом необхідно не допустити дефіциту їжі у світі через цю війну. Тому санкційна політика та усі обмеження мають бути спрямовані на те, щоб Росія почала шукати миру й не створювала загроз для світу.

Український лідер закликав Катар нарощувати виробництво енергоносіїв. Катар – це надійний та солідарний постачальник енергоресурсів. Держава може зробити свій внесок у стабілізацію ситуацію у Європі. Зробити свій внесок у відновлення справедливість.

Президент підсумував, що міжнародний порядок необхідно забезпечити для усіх людей на планеті.

Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі: дивіться відео