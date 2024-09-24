Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН: головні заяви

Під час візиту за кордон Володимир Зеленський бере участь у різних заходах, зокрема, він виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН. 24 Канал зібрав основні тези.

24 Канал з посиланням на Голос Америки передає основні заяви. Раніше цього дня Зеленський відвідав виступ Джо Байдена, під час якого лідер США закликав реформувати Радбез ООН і продовжувати підтримувати Україну. Для Байдена виступ став останнім на посаді американського президента.

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Що сказав Зеленський з трибуни ООН