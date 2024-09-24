Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН: головні заяви
Джерело:Голос Америки
Під час візиту за кордон Володимир Зеленський бере участь у різних заходах, зокрема, він виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН. 24 Канал зібрав основні тези.
24 Канал з посиланням на Голос Америки передає основні заяви. Раніше цього дня Зеленський відвідав виступ Джо Байдена, під час якого лідер США закликав реформувати Радбез ООН і продовжувати підтримувати Україну. Для Байдена виступ став останнім на посаді американського президента.
Дивіться також Джо Байден виступив в ООН, багато разів зірвавши оплески: головні заяви про Україну та світ
Що сказав Зеленський з трибуни ООН
Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру. Усі. Без винятків. Так само, як Статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим. Усі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І в нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя. Потрібна лише рішучість. У 2022 році, у розпал війни, пропонуючи Формулу миру, я пропонував дотримуватися Статуту ООН – зробити ефективним усе те, заради чого була створена ця організація. Кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах Статуту ООН – на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн. І не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає регіональних квазістатутів. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для "Великої сімки". Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх – має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру один – чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у Формулі миру. Це виконання Статуту ООН. Москва порушує статут ООН. Її можна тільки примусити до миру. Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. І цього разу вони більш цинічні – вони хочуть атакувати три наші АЕС, у нас є ця інформація і докази. Якщо вони готові зайти так далеко, значить, ніщо для них не є цінним. Росія бреше та викручується, бо не може пояснити, чому залишки її дронів знаходять у Молдові та Румунії, чому вона цілить по цивільних судах інших країн, чому вона втягує Білорусь у війну. Вона б'є по школах, лікарнях, пекарнях – це неможливо пояснити. Росія перетворила Іран і КНДР у спільників. Її дії не можна виправдати, це міжнародні злочини. Цю війну не можна вгамувати розмовами – тільки діями. Колись про війну Росію проти України скажуть, що вона справді закінчилася, а не була забута чи поставлена на паузу. Та вона завершиться не тому, що були якісь поступки, а тому, що запрацює статут ООН.
Зеленський запросив Китай і Бразилію на другий Саміт миру
Статут ООН має бути одним для всіх, без регіональних версій
Росія готує атаки по АЕС
Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру. Усі. Без винятків. Так само, як Статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим. Усі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І в нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя. Потрібна лише рішучість.
У 2022 році, у розпал війни, пропонуючи Формулу миру, я пропонував дотримуватися Статуту ООН – зробити ефективним усе те, заради чого була створена ця організація. Кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах Статуту ООН – на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн.
І не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає регіональних квазістатутів. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для "Великої сімки". Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх – має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру один – чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у Формулі миру. Це виконання Статуту ООН.
Москва порушує статут ООН. Її можна тільки примусити до миру.
Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. І цього разу вони більш цинічні – вони хочуть атакувати три наші АЕС, у нас є ця інформація і докази. Якщо вони готові зайти так далеко, значить, ніщо для них не є цінним.
Росія бреше та викручується, бо не може пояснити, чому залишки її дронів знаходять у Молдові та Румунії, чому вона цілить по цивільних судах інших країн, чому вона втягує Білорусь у війну. Вона б'є по школах, лікарнях, пекарнях – це неможливо пояснити.
Росія перетворила Іран і КНДР у спільників. Її дії не можна виправдати, це міжнародні злочини. Цю війну не можна вгамувати розмовами – тільки діями.
Колись про війну Росію проти України скажуть, що вона справді закінчилася, а не була забута чи поставлена на паузу. Та вона завершиться не тому, що були якісь поступки, а тому, що запрацює статут ООН.