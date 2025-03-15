Зеленський визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 березня, визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин у межах взаємодії з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. Згідно з розпорядженням президента, у перелік делегації потрапили чотири посадовці.

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Хто потрапив до переговорної групи України

Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для взаємодії з міжнародними партнерами України щодо досягнення справедливого миру. До української делегації увійшли:

Андрій Єрмак – керівник Офісу президента, глава делегації;

Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України;

Рустем Умєров – Міністр оборони України;

Павло Паліса – заступник керівника Офісу президента.

Розпорядження дозволяє Андрію Єрмаку вносити за погодженням з Андрієм Сибігою зміни до складу делегації України, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів у разі необхідності.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді під час зустрічі з делегацією США Україну також представляли вищезгадані посадовці – Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Павло Паліса. Водночас американську сторону тоді представляли Марко Рубіо, Стів Віткофф і Майкл Волц.