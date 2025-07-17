Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Шмигаля міністром оборони

Володимир Зеленський 17 липня вніс до Верховної Ради новий проєкт постанови. Він стосується призначення Дениса Шмигаля Міністром оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

До теми Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження

Що відомо про подання Зеленського щодо Шмигаля?

На сайті Верховної Ради України вранці 17 липня з'явилося подання президента Володимира Зеленського про призначення Дениса Шмигаля очільником Міністерства оборони.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Г.Михайлюк,

– зазначено у документі.



Подання Володимира Зеленського щодо призначення Дениса Шмигаля міністром оборони / Скриншот 24 Каналу

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, своєю чергою, розповів, що кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра розгляне Комітет з питань нацбезпеки та оборони.

За даними народного обранця, голосування за весь новий уряд, включно із новим міністром оборони, у Верховній Раді відбудеться 17 липня з 14 по 18 годину.

До слова, раніше Денис Шмигаль обіймав посаду Прем'єр-міністра України, ставши рекордсменом за терміном перебування цьому посту. 15 липня Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єра.

Уже 16 липня Верховна Рада відправила весь уряд Дениса Шмигаля у відставку. Це рішення підтримав 261 депутат. Про нове призначення Дениса Шмигаля спочатку писали ЗМІ, а згодом підтвердив і очільник фракції "Слуга народу" у ВРУ Давид Арахамія.