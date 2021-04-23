Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди

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Президент Володимир Зеленський 23 квітня вніс на розгляд Верховної Ради новий законопроєкт. Він передбачає розширення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Джерело:

Верховна Рада

Що відомо про законопроєкт

Ініціатором документу зазначений Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту як невідкладний.

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Законопроєкт передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірного декларування. Більше деталей на сайті Верховної Ради наразі немає.

Які правила діють зараз

Зауважимо, сьогодні за незаконне перевезення товарів через митну територію передбачена адміністративна відповідальність. 

До кримінальної ж відповідальності притягають тих осіб, які займаються контрабандою:

  • культурних цінностей,
  • отруйних, сильнодійчих або вибухових речовин,
  • радіоактивних матеріалів,
  • зброї, боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї),
  • частин вогнепальної нарізної зброї,
  • спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Санкції проти контрабандистів