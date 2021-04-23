Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди

Президент Володимир Зеленський 23 квітня вніс на розгляд Верховної Ради новий законопроєкт. Він передбачає розширення кримінальної відповідальності за контрабанду.

Що відомо про законопроєкт

Ініціатором документу зазначений Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту як невідкладний.

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Законопроєкт передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірного декларування. Більше деталей на сайті Верховної Ради наразі немає.

Які правила діють зараз

Зауважимо, сьогодні за незаконне перевезення товарів через митну територію передбачена адміністративна відповідальність.

До кримінальної ж відповідальності притягають тих осіб, які займаються контрабандою:

культурних цінностей,

отруйних, сильнодійчих або вибухових речовин,

радіоактивних матеріалів,

зброї, боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї),

частин вогнепальної нарізної зброї,

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Санкції проти контрабандистів