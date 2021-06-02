Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів

Президент Володимир Зеленський 2 червня вніс у Верховну Раду законопроєкт щодо запобігання загрози олігархів. Документ глава держави позначив як невідкладний.

Деталі законопроєкту президента

Президентський законопроєкт називається "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Його номер – 5599.

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Документ передали на розгляд керівництва. Наразі тексту законопроєкту немає.

Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Що відомо про боротьбу Зеленського з олігархами

15 квітня під час засідання Ради нацбезпеки та оборони глава держави ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха. Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету.

За словами Зеленського, цей документ є одним з пріоритетів. Його завдання – перетворити олігархів та бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

28 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту ще немає остаточного варіанту законопроєкту. Він наголосив, що до напрацювання документу залучили також Міністерство юстиції.

До речі, прессекретарка олігарха Ріната Ахметова відреагувала на намагання Зеленського зменшити вплив олігархів. Вона наголосила, що проблема країни, мовляв, не в окремих особах, а в корупції та неефективному управлінні.