Ненормальна ситуація, – Зеленський вперше прокоментував конфлікт Хомчака – Тарана
Джерело:ТСН
Володимир Зеленський у контексті ставлення військових до нього заявив, що займається мікроменджментом у війську. Це стосується й глави Міноборони Андрія Тарана та командувача ЗСУ Руслана Хомчака, в яких виник конфлікт.
Президент вважає цю ситуацію ненормально. Він запевняє: якщо сторони конфлікту його не почують, то розмова буде зовсім іншою, ніж зараз.
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Реакція на конфлікт Тарана й Хомчака
Скажімо так, у нас іде війна й нам потрібна стабільна ситуація в армії та Міністерстві оборони. Є помилки, вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда,
– запевнив Володимир Зеленський.
Журналістка Наталія Мосейчук запитала, чи не слід у цій ситуації провести реформу армії. Глава держави погодився й зазначив, що війна вже й так відчутно реформувала військо.
"Тож реформа іде з початку війни йне буде зупинятись, і треба робити ті різкі кроки, про які ви говорите", – відповів президент.
Коротко про конфлікт Хомчака й Тарана:
- Раніше про конфлікт в управлінні української армії заявив журналіст Юрій Бутусов. Руслан Хомчак та Андрій Таран буцімто перебувають у настільки поганих відносинах, що навіть не вітаються, а між ними триває судовий процес.
- Радник голови ОПУ Олексій Арестович тоді пояснював, що причиною конфлікту став поганий розподіл сфер повноважень міністра оборони й головнокомандувача ЗСУ. Мовляв, багато в чому вони перетинаються.