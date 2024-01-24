Зеленський вперше прокоментував падіння Іл-76 під Бєлгородом

24 січня у Бєлгородській області впав літак Іл-76. Росіяни кажуть, що на ньому перебували військовополонені українці, яких везли на обмін.

Під час вечірнього звернення до українців президент Зеленський передусім дав знати, що ситуація зі збитим Іл-76 перебуває на його особистому контролі.

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Провів засідання із військовим керівництвом

Глава держави розповів, що він заслухав доповіді щодо інциденту з падінням літака та обміном від Умєрова, Буданова, Шаптали, Малюка та Залужного.

Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства,

– прокоментував подію Зеленський.

За словами президента, першочергове завдання керівництва країни – встановити усі факти авіатрощі. Він уточнив, що Головком та Генштаб доповіли про застосування Повітряних Сил. Українська розвідка займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини.

Зеленський також зазначив, що дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України.

Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні,

– заявив він.