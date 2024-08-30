Зеленський вперше прокоментував відставку Олещука

Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Відповідний наказ з'явився на сайті президента.

У традиційному вечірньому зверненні 30 серпня глава держави озвучив своє нове кадрове рішення.

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Відставка Олещука

Президент повідомив, що вирішив звільнити командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Також він подякував усім українським військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, усім, хто справді бʼється для України – для результату.

"І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про втрату Україною першого F-16. Це сталося під час відбиття ворожого масованого обстрілу 26 серпня. Тоді загинув відомий льотчик Олексій Месь.

Жорстокий обстріл Харкова

Президент Зеленський у зверненні згадав й за потужний обстріл Харкова. Він розповів, що серед загиблих – 14-річна Софія, якій восени мало виповнитися 15.

Росія точно відповідатиме за все своє зло... Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить, чи є в нас здатність знищувати російську військову авіацію саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно,

– заявив політик.

Здобули стратегічний пріоритет

Сьогодні президент мав чимало нарад щодо подій на фронті. Головком Сирський доповів про ситуацію на найбільш тяжких напрямках – Покровському і Торецькому. Також йшлося про операція на Курщині.

Щоденний важливий для нас усіх результат там – це поповнення обмінного фонду для України. І що більше буде цього поповнення, то більше наших людей зможемо повернути з російського полону. Стратегічний наш пріоритет,

– підкреслив Зеленський.

Підготовка до навчального року

Президент наголосив, що максимум шкіл мають відкритися офлайн. І це передусім питання укриттів та готовності шкіл до наявних енергетичних викликів. "Це пряме завдання уряду", – додав глава держави.