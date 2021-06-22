Трагедія, яка торкнулась кожної родини, – Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – 22 червня. У цей день президент Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

У церемонії вшанування також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На спомин про жертв оголосили хвилину мовчання.

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Мільйони українців пішли на війну, – президент

Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що слід дякувати кожному українцеві, який тоді захищав свою землю від нацистів. Це дало можливість будувати нову Україну, в якій би не було місця війні.

Участь у вшануванні взяв і Андрій Єрмак / Фото ОПУ

Коротко про події 22 червня 1941 року

Зазначимо, що саме 22 червня 1941 року нацистські війська перейшли кордон Радянського союзу і почали захоплення території. Також у цей день бомбардували Київ.

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День пам'яті ввели у 2000 році. З цього часу кожного 22 червня країна замовкає на 1 хвилину, вшановуючи масштабні жертви війни. Державні прапори приспущені та обрамлені чорними стрічками.