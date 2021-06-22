Трагедія, яка торкнулась кожної родини, – Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – 22 червня. У цей день президент Зеленський поклав квіти до могили Невідомого солдата в Києві.
У церемонії вшанування також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. На спомин про жертв оголосили хвилину мовчання.
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Мільйони українців пішли на війну, – президент
Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали,
– сказав президент.
Зеленський наголосив, що слід дякувати кожному українцеві, який тоді захищав свою землю від нацистів. Це дало можливість будувати нову Україну, в якій би не було місця війні.
Коротко про події 22 червня 1941 року
Зазначимо, що саме 22 червня 1941 року нацистські війська перейшли кордон Радянського союзу і почали захоплення території. Також у цей день бомбардували Київ.
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День пам'яті ввели у 2000 році. З цього часу кожного 22 червня країна замовкає на 1 хвилину, вшановуючи масштабні жертви війни. Державні прапори приспущені та обрамлені чорними стрічками.