"Дракон, який мусить їсти": Зеленський порівняв дії Путіна з кінцем життя Гітлера

Росія продовжує своє існування через захоплення інших країн та вбивства людей. Зараз Владімір Путін розуміє, що програє, але все одно віддає накази тероризувати українців.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам.

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"Українці не пробачать Путіну. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків. Це нагадує мені кінець Гітлера, коли він програв світову війну, але продовжував бомбити Лондон. Він робив це, хоча й не був дурним", – сказав президент.

Росіян не зупинять кордони чи океани

Зеленський наголосив, що між українцями та росіянами величезна історична та світоглядна прірва. За словами президента, віддзеркаленням світогляду диктатора Путіна є зруйновані території, зневага до міжнародного права та прав людини, зневага до всього живого. Український лідер зазначив, що Путіну байдуже, скільки росіян ще загинуть у війні, оскільки йому потрібно зберегти посаду.

Путіна неможливо зупинити, бо він дракон, який мусить їсти. Щоб задовольнити його апетит, ви даєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їхні частини, – заявив Зеленський.

Він вважає, що росіяни не зважають на кордони. Окупантів не зупинять навіть океани. Зеленський розповів, що після 24 лютого щодня розмовляв із європейськими лідерами й просив зателефонувати Путіну, щоб попросити зупинити війська.

"Якщо всі знали, що Путін збирається вдертися, чому не ввели санкції? Це просто смішно, коли всі публічно виступають на наш захист і при цьому хочуть обійти санкції й не підтримувати зброєю. Я бачу в цьому брудну політику: ви знаєте, що Росія історично програє цю війну, але ви все одно відмовляєтеся допомогти Україні на випадок, якщо є 1%, що Росія все-таки переможе", – додав Зеленський.

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