Зеленський відреагував на заяву Трампа про Україну під час дебатів

Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп, насправді, не знає, як зупинити війну в Україні. Президент наголосив, що повторення "Мінська" не може бути виходом із ситуації.

Під час дебатів Дональда Трампа спитали, чи є перемога України у війні національним інтересом США. Політик тоді ухилився від прямої відповіді. Він сказав, що хоче, аби війна припинилася. У Зеленського поцікавилися, чи було йому неприємно почути таку заяву від республіканця.

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"Він думає, що знає, як завершити війну, але це не так"

Глава держави зауважив, що зараз у Трампа триває передвиборча кампанія, і він робить політичні заяви. Коли республіканець каже, що хоче кінця війни, то він висловлює побажання усього світу.

Але ось страшне питання: хто візьме на себе витрати на припинення війни? Хтось може сказати, що Мінські домовленості або зупинили, або заморозили бої в якийсь момент. Але вони також дали шанс росіянам ще краще озброїтися та посилити свої фейкові претензії на наші окуповані ними території,

– заявив президент.

Володимир Зеленський вважає, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як.

У цій війні часто чим глибше дивишся, тим менше розумієш. Я бачив багатьох лідерів, які були переконані, що знають, як покінчити з цим завтра, і, занурившись у це глибше, вони зрозуміли, що це не так просто,

– пояснив Зеленський.

Також президент прокоментував план Джей Венса, кандидата у віцепрезиденти Трампа.

Зеленський наголосив, що не вважає концепцію Венса планом, і що "думка про те, що світ має закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною".