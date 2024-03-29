Наразі наша держава перебуває у непростій ситуації на фронті та політичній арені. Президента Зеленського спитали, чи він все ще вірить у здатність Збройних Сил повернути усі українські території.

Глава держави заявив, що нашій країні необов'язково звільняти свої землі за допомогою зброї. В інтерв'ю CBS News Зеленський назвав необхідні умови для відновлення територіальної цілісності України, передає 24 Канал.

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Путін все віддасть сам

Президент підкреслив, що для того, аби Україна перемогла, їй потрібна різнопланова допомога від Заходу. Партнери мають надати захисникам необхідну кількість зброї, посилити санкційний тиск на Росію та заблокувати з нею усі економічні зв'язки.

Якщо союзники забезпечать Київ такою підтримкою, тоді нашим військовим не потрібно буде деокуповувати абсолютно усі території збройним шляхом. На думку Зеленського, буде достатньо повернути ті регіони, які Путін окупував з 2022 року.

Якщо російський диктатор втратить ці здобутки, він водночас і втратить впевненість у тих країнах, які ще сумніваються, чи допомагати, а також він розгубить силу всередині своєї держави.

Коли це станеться, лише тоді Путін буде готовий до діалогу. Коли очільник Кремля буде "готовий", вимогою цивілізованого світу до нього повинно стати звільнення усіх українських земель.

Зазначимо, що у цьому інтерв'ю Зеленський також чітко заявив, що лише з допомогою США Україна має шанси перемогти. Якщо американці припинять підтримку, тоді наша держава втратить більшу кількість територій, які важко буде повертати, бо деокупація завжди означає великі втрати. Президент наголосив на терміновості ухвалення Конгресом законопроєкту про виділення на військові потреби Києва 61 мільярд доларів. За його словами, Росія готує новий наступ наприкінці травня – початку червня. І ЗСУ без отримання потрібного озброєння не зможуть витримати цей удар.

Вчора, 28 березня, Зеленський мав розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, який тривалий час блокував розгляд законопроєкту про фінансування Києва. Наразі відомо, що спікер планує винести на голосування документ після 31 березня, коли у США відсвяткують Великодень.