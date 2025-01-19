Шуфрич, Бойко і не тільки: Зеленський ввів у дію нові санкції, які блокують пропагандистів

Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції. Вони стосуються пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський ввів у дію нові санкції

Президент України повідомив, що підписав указ №38/2025, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Вони стосуватимуться пропагандистів та колаборантів.

Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що держава продовжує позбавляти державних нагород зрадників. Зеленський наголосив, що на звання Герой України заслуговують лише ті, хто дійсно присвячує життя нашій країні.

Так, в указі фігурують 18 осіб, яких позбавили державних нагород і проти яких запровадили санкції. Серед них:

Нестор Шуфрич – нардеп, підозрюваний у державній зраді;

Євген Горохов – ексдепутат Донецької обласної ради;

Леонід Байсаров – екснардеп від "Партії Регіонів", мав звання Герой України;

Олександр Однораленко – поплічник бойовиків "ДНР", який мав звання Героя України;

Леонід Литвинов – екснардеп від "Партії Регіонів";

Євгеній Мураєв – нардеп-втікач, якого підозрюють у держзраді;

Олег Волошин – екснардеп, поплічник Медведчука;

Петро Симоненко – лідер забороненої Компартії;

Костянтин Григоришин – бізнесмен;

Сергій Карякін – шахіст-зрадник, член Ради федерації Федеральних зборів Росії;

Ружена Рубльова – театральна актриса та колаборантка;

Вадим Писарєв – артист балету та колаборант;

Ілля Резнік – почесний член Російської академії мистецтв;

Василь Герелло – російський оперний співак та заслужений артист України;

Юрій Башмет – художній керівник оркестру "Нова Росія";

Віктор Садовничий – радянський і російський математик;

Світлана Крюкова – ексзаступниця головреда проросійського видання "Страна";

Юрій Бойко – нардеп від забороненої "ОПЗЖ".

Усі 18 осіб назавжди позбавлені державних нагород та звань в Україні. Частині з них також заблокували рахунки на 10 років.

Крім того, президент повідомив, що нині Україна готує нові санкційні рішення. За словами Зеленського, будуть вони вже незабаром.

Нагадаємо, що 20 листопада 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який позбавлятиме державних нагород зрадників і колаборантів. Відтепер звання Героїв України не будуть носити особи, які сприяли російській агресії.

Річ у тім, що орденами державного значення були нагороджені проросійські політики, такі як Юрій Бойко, а також зрадники України Ілля Кива, Микола Азаров, Віктор Медведчук тощо.

Того ж дня Володимир Зеленський підписав законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів.